МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром составляет чуть больше 1720 долларов за тройскую унцию, показатель сдерживается дорогим долларом, при этом энергетический кризис в Европе поддерживает спрос на традиционно надежный актив, следует из данных торгов. Курс доллара к мировым валютам обновил 20-летний максимум

По состоянию на 8.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,15 доллара, или на 0,07%, до 1 723,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,23%, до 17,922 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,47%, до 110,05 пункта. Значение выше 110 пунктов является самым высоким уровнем с июня 2002 года. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте, что сдерживает цену на драгоценный металл.

В то же время внимание рынков обращено к продолжающемуся энергетическому кризису в Европе. Ранее главы минфинов "Большой семерки" (G7) в итоговом заявлении подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе.

При этом за день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.

Рынки опасаются, что дальнейшая эскалация на энергетическом рынке может отразиться на перспективах вокруг европейских экономик, что поддерживает спрос на традиционно более надежное золото.