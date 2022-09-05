МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет, несмотря на рекордно дорогой доллар, рынки опасаются перебоев в поставках из-за высоких цен на энергию, свидетельствуют данные торгов. Магаданская область планирует добывать медь и цинк

По состоянию на 8.35 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,69%, до 3,4185 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,47%, до 7 633 долларов, алюминия — на 0,02%, до 2 295,5 доллара, цинка — упала на 3,8%, до 3 135,5 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне рисков для производства со стороны энергетического рынка. На прошлой неделе нидерландский производитель алюминия Aldel объявил о приостановке работы завода Damco в Фармсуме на фоне высоких цен на энергоносители. Ранее об ограничении производства из-за дорогой энергии объявляли в том числе ArcelorMittal, Alcoa, Norsk Hydro.

Ситуация вокруг энергетического кризиса в Европе вызывает обеспокоенность на сырьевом рынке. Ранее главы минфинов "Большой семерки" (G7) подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть. При этом за день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.

Стоимость меди поднимается несмотря на укрепление доллара, так как внимание рынков сосредоточено на поставках. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) находится выше 110 пунктов, что является самым высоким уровнем с июня 2002 года. Традиционно дорогой доллар сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь.