МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались после того, как в пятницу они продемонстрировали самый сильный однодневный рост за последний месяц. Данные по рынку труда США указали на рост безработицы в августе, и на этом фоне ФРС может замедлить темпы повышения процентных ставок. Цены на газ в Европе превысили 2900 долларов за тысячу кубометров

Около 05.23 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 1710,88 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX также держатся вблизи флэтовой линии, торгуясь по 1723,10 доллара.

В пятницу золото выросло в цене на 1,3%. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе выросло сильнее, чем ожидалось. Тем не менее умеренные темпы роста заработных плат и увеличение безработицы до 3,7% указывают на то, что ситуация на рынке труда начинает ухудшаться.

"До заседания ФРС осталось чуть более двух недель, и скоро уже начнется 'период тишины'. Поэтому трейдеры будут пристально следить за любыми комментариями представителей ФРС, которые прозвучат на этой неделе, поскольку они могут сигнализировать об изменениях в политике центрального банка", — отметил Мэтт Симпсон, аналитик City Index.

"Любые сигналы о том, что ФРС повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов, окажут давление на золото", — добавил он.

Заседание ФРС состоится 20-21 сентября.