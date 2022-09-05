Золото демонстрирует вялую динамику на фоне сомнений относительно дальнейшей политики ФРС
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались после того, как в пятницу они продемонстрировали самый сильный однодневный рост за последний месяц. Данные по рынку труда США указали на рост безработицы в августе, и на этом фоне ФРС может замедлить темпы повышения процентных ставок.
Около 05.23 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 1710,88 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX также держатся вблизи флэтовой линии, торгуясь по 1723,10 доллара.
В пятницу золото выросло в цене на 1,3%. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе выросло сильнее, чем ожидалось. Тем не менее умеренные темпы роста заработных плат и увеличение безработицы до 3,7% указывают на то, что ситуация на рынке труда начинает ухудшаться.
"До заседания ФРС осталось чуть более двух недель, и скоро уже начнется 'период тишины'. Поэтому трейдеры будут пристально следить за любыми комментариями представителей ФРС, которые прозвучат на этой неделе, поскольку они могут сигнализировать об изменениях в политике центрального банка", — отметил Мэтт Симпсон, аналитик City Index.
"Любые сигналы о том, что ФРС повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов, окажут давление на золото", — добавил он.
Заседание ФРС состоится 20-21 сентября.
https://1prime.ru/commodities/20220905/837999764.html