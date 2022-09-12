МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром умеренно снижается за счёт повышения доходности американских гособлигаций, следует из данных торгов. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,95 доллара, или на 0,29%, до 1 723,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,27%, до 18,817 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,339% с 3,321% по сравнению с предыдущим торговым днём. Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Ближайшее важное событие, в том числе для рынка золота, это статистика годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее. Washington Post: рецессия в Европе поможет США справиться с инфляцией

Данные об инфляции — один из важнейших факторов для Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. По данным CME Group, 90% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Такими же темпами ставка была уже повышена дважды летом.

После того, как на прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку также на 75 базисных пунктов, рынки склонны ожидать, что ФРС продолжит повышать её прежними темпами, и закладывают этот сценарий как основной.