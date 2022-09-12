МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Медь дешевеет в понедельник, трейдеры проявляют осторожность перед публикацией статистики инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

По состоянию на 8.29 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,41%, до 3,541 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,59%, до 7 856,5 доллара, алюминия — на 0,82%, до 2 286 долларов, цинка — на 1,28%, до 3 167,5 доллара.

Во вторник станут известны данные годовой инфляции в США по итогам августа. Аналитики прогнозируют замедление роста потребительских цен до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.

Статистика будет учитываться Федеральной резервной системой (ФРС) при принятии решения о величине учётной ставки. По данным CME Group, 90% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Это может оказать влияние на все рынки, включая сырьевые.

В то же время фондовые рынки Китая, основного потребителя меди, в понедельник закрыты в связи с выходным днем, что снижает объем торгов.