МОСКВА. 12 сен — ПРАЙМ. Цены на золото демонстрировали сдержанную динамику в понедельник в ходе азиатской сессии. Инвесторы ожидают выхода данных США по инфляции, которые могут повлиять на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы. Золото дешевеет на росте доходности американских гособлигаций

По состоянию на 05.24 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1714,41 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,2%, до 1725 долларов.

"Некоторое понижательное давление на котировки золота, связанное с общим сокращением доли заемных средств, сохраняется, но данные по инфляции на этой неделе могут обеспечить передышку", — отметил Клиффорд Беннет, главный экономист ACY

Securities.

"Еще одно доказательство того, что пик инфляции, вероятно, пройден, станет позитивным сигналом для рынка золота. ФРС все равно продолжит повышать ставки, но окончание этого процесса может забрезжить на горизонте, и этого будет достаточно для укрепления цен на золото после недавнего резкого падения", — добавил он.

Данные США по инфляции будут представлены во вторник. Как ожидается, индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 8,5% в июле.

В пятницу завершился период, когда руководители ФРС США могли делать публичные заявления в преддверии заседания по денежно-кредитной политике, которое состоится 20 и 21 сентября. Управляющие ФРС в своих комментариях призывали к очередному масштабному повышению процентных ставок с целью торможения инфляции.

Участники рынка преимущественно ожидают повышения ставок ФРС на 75 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания.

Более высокая стоимость заимствования увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода, а также способствует росту доллара США.

В пятницу доллар торговался вблизи самого низкого с 30 августа уровня против корзины других основных валют.

Руководители Европейского центрального банка не исключают, что для борьбы с рекордно высокой инфляцией в еврозоне им придется поднять ключевую ставку до 2% или даже выше. Об этом Reuters сообщили информированные источники.

Золото на рынке спот склонно к прорыву сопротивления на уровне 1720 долларов и повышению к 1729 долларам, полагает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Серебро на рынке спот выросло на 0,7%, до 18,91 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии цены на серебро достигли самого высокого более чем за две недели уровня.

Платина подешевела на 0,6%, до 875,49 доллара, а палладий потерял 0,5%, до 2161,17 доллара.