МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Котировки золота выросли на 1%, а серебро подскочило в цене более чем на 5% на фоне ослабления доллара США. На рынке ожидают данных по инфляции в США в надежде на ориентиры относительно темпов повышения процентных ставок ФРС. Золото торговалось почти без изменений в Азии

К 17.53 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,7%, до 1728,57 доллара за унцию. Ранее в понедельник спот-цены поднимались до 1734,99 доллара, максимума с 30 августа. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением по 1740,60 доллара за унцию.

Представители Европейского центрального банка высказываются в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. На этом фоне евро получил поддержку, а доллар оказался под давлением, что отчасти помогло ценам на золото вырасти, отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Индекс доллара снизился, сделав золото более привлекательным для держателей других валют.

Во вторник инвесторы будут ждать индекса потребительских цен (CPI) США. Предполагается, что CPI в августе вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в июле годовой рост составил 8,5%.

"Возможно, трейдеры корректируют позиции в преддверии публикации данных по инфляции во вторник. Если эти данные укажут на дальнейшее замедление инфляции, котировки золота могут получить дополнительную поддержку", — отметил Крейг Эрлам, старший аналитик OANDA.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков. Однако более высокие процентные ставки повышают альтернативные издержки владения драгоценным металлом, который не приносит гарантированного дохода.

Серебро, которое обычно следует за золотом, но зачастую также чувствительно к экономическим новостям, учитывая его использование в промышленности, затмило золото в плане роста в понедельник. Спот-цены на серебро выросли более чем на 5%, до максимума с 17 августа на 19,80 доллара за унцию.

Мегер из High Ridge объяснил это "ростом на масштабном закрытии коротких позиций". Фавад Разакзада, аналитик City Index, написал в записке, что этот металл также может ориентироваться на общее ралли на фоне склонности инвесторов к риску.

Цены на палладий выросли на 3,7%, до 2253,55 доллара за унцию после достижения максимума с 12 августа. Платина подорожала на 2,5%, до 903,16 доллара.