МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник в целом стабильна, инвесторы проявляют осторожность перед публикацией данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Цена авиакеросина на российской бирже обновила исторический максимум

По состоянию на 7.59 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex незначительно дешевел на 0,01%, до 3,616 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,26%, до 7 955,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,13%, до 2 283 долларов, цинка — выросла на 0,92%, до 3 196,5 доллара.

На текущей неделе главным событием для рынков является статистика по годовой инфляции в США за август. Эксперты прогнозируют замедление роста потребительских цен до 8,1% с 8,5% в июле. Инфляция в стране остается заметно выше целевых 2%.

Рынки продолжают полагать, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит на следующей неделе ключевую ставку на 75 базисных пунктов, как до этого было решено по итогам двух летних заседаний. Макростатистика и сигналы от ФРС влияют на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые товары, в том числе медь.