МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В понедельник котировки природного газа в США выросли примерно на 3% в условиях неровных торгов. Рынок получал поддержку со стороны технических факторов и небольшого понижения прогнозов по добыче на этой неделе. Впрочем, высокий суммарный уровень производства газа и ожидания более слабого потребления ухудшают перспективы цен. Reuters: цены на золото и серебро выросли на ослаблении доллара

Октябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили торги с повышением на 25,3 цента, или 3,2%, по 8,249 доллара за млн БТЕ. Котировки восстановили часть позиций, утраченных ранее в понедельник.

По итогам прошлой недели котировки потеряли около 9%, это самое масштабное падение с конца июня, при этом котировки снижались три недели подряд — впервые с начала июля.

"В последнее время на рынке наблюдается резкое усиление волатильности, в связи с чем краткосрочное изменение фундаментальных показателей может оказывать менее ощутимое воздействие. Некоторые трейдеры могут посчитать продажи начала сентября чрезмерными", — отметил Джон Абелн, аналитик Refinitiv.

Между тем некоторые аналитики полагают, что текущий рост цен не имеет под собой явного фундаментального основания. Вместе с тем, прорыв выше технического сопротивления может спровоцировать новую волну покупок.

"Участники считают, что рынок перешел на территорию перепроданности, опасаясь, что (наблюдавшееся ранее) падение цен может негативно отразиться на добыче. Эта идея, вероятно, содействует покупкам", — предполагает Фил Флинн, аналитик Price

Futures Group.

С начала года цены на газ прибавили около 123%, поскольку удорожание газа в Европе и Азии подстегивает спрос на СПГ из США.