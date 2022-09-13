МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на сою на CBOT в понедельник подскочили до максимума с июня, поскольку Минсельхоз США понизил прогноз по урожаю этой культуры сильнее, чем ожидалось. Европе предрекли невиданные проблемы с урожаем

Цены на кукурузу поднялись до более чем 2-месячного максимума после того, как Минсельхоз США понизил оценку производства.

В понедельник были опубликованы ежемесячные Оценки мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США. В министерстве ожидают, что производство сои в США составит 4,378 млрд бушелей, в то время как аналитики оценивали его в 4,496 млрд бушелей. В августе в Минсельхозе прогнозировали, что урожай сои составит 4,531 млрд бушелей.

"Оценки по сое удивили рынок", — отметил Дон Руз, президент U.S. Commodities.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили сессию понедельника с повышением на 76 центов, по 14,88 1/4 доллара за бушель. В ходе торгов котировки поднимались до 14,90 1/4 доллара, максимума с 30 июня. Кукуруза выросла в цене на 11 центов, до 6,96 доллара за бушель, максимума с 27 июня.

Между тем пшеница снизилась в цене, хотя в ходе торгов котировки поднимались до 2-месячного максимума. Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу закрылись с понижением на 10 3/4 цента, по 8,58 3/4 доллара за бушель. Эксперты спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

По оценкам Минсельхоза США, урожай кукурузы составит 13,944 млрд бушелей, а средняя урожайность — 172,5 бушеля с акра. Аналитики предполагали, что производство кукурузы достигнет 14,088 млрд бушелей.

В Минсельхозе также понизили прогноз по конечным запасам кукурузы в США в 2022-2023 маркетинговом году с 1,388 млрд бушелей до 10-летнего минимума 1,219 млрд бушелей. Конечные запасы сои могут составить 200 млн бушелей, это 7-летний минимум.

После закрытия торгов Минсельхоз США обнародовал отчет о ходе полевых работ. Так, в министерстве понизили долю посевов кукурузы и сои в "хорошем" и "превосходном" состоянии, в то время как аналитики в среднем полагали, что состояние посевов на отчетной неделе было стабильным. Кроме того, сбор урожая кукурузы завершен на 5%, сообщили в Минсельхозе, тогда как аналитики ожидали, что уборка урожая завершена на 4%.

"Я считаю, что с началом уборочной кампании многие стали задумываться о хранении зерна, ожидая бычьего ралли в следующем году", — говорит Боб Аттербэк, президент Utterback Marketing.