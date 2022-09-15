МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг поднимается на оптимизме по поводу спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет к другим мировым валютам

По состоянию на 7.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,68%, до 3,539 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83%, до 7 803 долларов, алюминия — на 1,84%, до 2 270,5 доллара, цинка — поднялась на 0,08%, до 3 229,5 доллара.

Рынки обратили внимание на сообщение от одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande, который в прошлом году оказался на грани дефолта. Компания ранее объявила, что намерена до конца месяца восстановить работы на замороженных проектах.

Инвесторы также ожидают, что власти Китая в целом примут меры поддержки экономики, что может быть позитивным для спроса на медь на этом крупнейшем для промышленных металлов рынке.