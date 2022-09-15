МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Золото подешевело в четверг утром и торгуется чуть ниже 1700 долларов за тройскую унцию в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет замедлять темпов ужесточения своей монетарной политики, следует из данных торгов. Курс доллара растет к другим мировым валютам

По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 9,95 доллара, или на 0,58%, до 1 699,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,44%, до 19,483 доллара за унцию.

Рынки вновь обратились к монетарной политике Федрезерва, ожидая, что регулятор на следующем заседании 20-21 сентября повысит учётную ставку. По данным CME Group, 70% аналитиков ожидают повышения на 0,75 процентного пункта, в то время как остальные 30% экспертов допускают ускорение темпов повышения до 1 п.п. Эта ставка находится на отметке 2,25-2,5% годовых после двух летних повышений по 0,75 п.п.

Инвесторы стали допускать ускорение темпов повышения ставки рефинансирования в США после публикации статистики годовой инфляции, которая оказалась выше прогнозов. Показатель сократился до 8,3% по итогам августа с 8,5%, хотя прогнозировался на отметке 8,1%. Инфляция по-прежнему остается заметно выше целевого уровня ФРС в 2%.

Ужесточение монетарной политики в США, в частности, чревато повышением доходности американского госдолга, который выступает в качестве альтернативного золоту направления "безопасных" инвестиций.