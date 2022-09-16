МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Медь в пятницу торгуется со слабой понижательной ценовой динамикой, на ряде факторов, касающихся крупнейшего её импортёра — Китая, свидетельствуют данные торгов. Доллар сохраняет стабильность к мировым валютам

По состоянию на 8.46 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,18%, до 3,465 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,83%, до 7 803 долларов, алюминия — на 1,84%, до 2 270,5 доллара, цинка — поднялась на 0,08%, до 3 229,5 доллара.

Негативным фактором для котировок остаются опасения за состояние экономики Китая в связи с антиковидными ограничениям в стране.

С другой стороны, ранее в пятницу, был опубликован ряд макроэкономических статданных. Так, объем промышленного производства в Китае в августе в годовом выражении вырос на 4,2% Кроме того, безработица в стране снизилась до 5,3% с 5,4%.