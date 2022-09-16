Цены на золото остаются у минимальных с 2020 года 1670 долларах за унцию в ожидании решений ФРС
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром остается на минимальном уровне с апреля 2020 года в 1670 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать перспективы по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,55 доллара, или на 0,33%, до 1 671,75 доллара за тройскую унцию. Днем ранее цена опускалась до 1 668,9 доллара — минимума с апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 19,122 доллара за унцию.
В четверг цена на золото упала на 1,9%, рынки ожидали от ФРС сохранения жесткой монетарной политики на основе поступающих статистических данных. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 сентября неожиданно снизилось и составило 213 тысяч при прогнозе в 226 тысяч.
В то же время, согласно опубликованным во вторник данным, рост потребительских цен в стране замедлился до 8,3% в годовом выражении с 8,5% в июле, хотя ожидалось замедление до 8,1%.
Такие данные продолжают поддерживать ожидания, что Федрезерв повысит ключевую ставку на следующей неделе. По данным CME Group, 76% экспертов прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов, как ставка уже была увеличена летом дважды, а 24% аналитиков ждут ускорения темпов увеличения до 100 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых.
"Инвесторы, ищущие "тихую гавань", по-прежнему обращаются скорее к доллару США, чем к золоту. Это должно продолжиться в краткосрочной перспективе, но если мы увидим значительную волатильность фондового рынка, то золото может восстановить утраченные позиции актива-убежища", — отмечает менеджер Guardian Gold Australia Джон Фини (John Feeney), которого цитирует агентство Блумберг.
https://1prime.ru/commodities/20220916/838133610.html