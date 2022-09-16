МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром остается на минимальном уровне с апреля 2020 года в 1670 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать перспективы по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Доллар сохраняет стабильность к мировым валютам

По состоянию на 8.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,55 доллара, или на 0,33%, до 1 671,75 доллара за тройскую унцию. Днем ранее цена опускалась до 1 668,9 доллара — минимума с апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76%, до 19,122 доллара за унцию.

В четверг цена на золото упала на 1,9%, рынки ожидали от ФРС сохранения жесткой монетарной политики на основе поступающих статистических данных. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 сентября неожиданно снизилось и составило 213 тысяч при прогнозе в 226 тысяч.

В то же время, согласно опубликованным во вторник данным, рост потребительских цен в стране замедлился до 8,3% в годовом выражении с 8,5% в июле, хотя ожидалось замедление до 8,1%. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

Такие данные продолжают поддерживать ожидания, что Федрезерв повысит ключевую ставку на следующей неделе. По данным CME Group, 76% экспертов прогнозируют повышение на 75 базисных пунктов, как ставка уже была увеличена летом дважды, а 24% аналитиков ждут ускорения темпов увеличения до 100 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых.

"Инвесторы, ищущие "тихую гавань", по-прежнему обращаются скорее к доллару США, чем к золоту. Это должно продолжиться в краткосрочной перспективе, но если мы увидим значительную волатильность фондового рынка, то золото может восстановить утраченные позиции актива-убежища", — отмечает менеджер Guardian Gold Australia Джон Фини (John Feeney), которого цитирует агентство Блумберг.