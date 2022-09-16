МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цены на алюминий в Шанхае в пятницу выросли на опасениях относительно дальнейшего сокращения производства в Китае из-за ограничения потребления электроэнергии. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за январь-август

По состоянию на 05.15 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся октябрьские контракты на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 0,9%, до 18 860 юаней (2689,60 доллара США) за тонну. Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME потеряли 0,5%, до 2295 долларов за тонну.

"Ожидаются более масштабные и длительные ограничения потребления электроэнергии в провинции Юньнань, и это оказывает поддержку рынку, так как запасы остаются низкими, но понижательные риски связаны со слабостью макроэкономических показателей", — сказал один из трейдеров на рынке цветных металлов.

Власти юго-западной провинции Китая Юньнань на этой неделе предписали производителям алюминия сократить потребление электроэнергии на 10%. Срок действия данного предписания остается неопределенным, сообщили представители двух алюминиевых заводов.

На долю предприятий в провинции Юньнань приходится 10% от общего объема производства алюминия в Китае, что составляет 5,25 млн тонн в год. Засушливая погода негативно отразилась на гидрогенерации электроэнергии, и это привело к ограничению потребления электроэнергии в производственном секторе. Курс юаня упал до двухлетнего минимума к доллару

Котировки алюминия в Шанхае утратили часть завоеванных позиций после выхода данных, свидетельствовавших о росте производства алюминия в Китае в августе до рекордного максимума второй месяц подряд. Показатель повысился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Активность в секторе недвижимости второй по величине экономики мира продолжала сокращаться, согласно представленному отчету. Цены на жилье, капиталовложения и продажи жилья упали.

Вместе с тем участники рынка ожидают существенного увеличения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США по итогам заседания на следующей неделе, и это оказывает негативное давление на цены на другие цветные металлы.

Котировки меди на LME снизились на 0,5%, до 7689 долларов за тонну, цинк потерял 1,4% и торговался по 3141 доллару за тонну, а олово выросло на 1,9%, до 21200 долларов за тонну.