МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цена на золото опускается в понедельник утром, находясь ниже 1680 долларов за тройскую унцию, сдерживает стоимость укрепление доллара, при этом рынки продолжают ждать решение по ставке от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Золото дешевеет на два процента из-за инфляции в США

По состоянию на 7.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,65 доллара, или на 0,4%, до 1 676,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,24%, до 19,462 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 109,83 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

В среду Федрезерв озвучит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, а позже на пресс-конференции выступит председатель регулятора Джером Пауэлл. Рынки будут ожидать сигналов по дальнейшим мерам по монетарной политике.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по ставке и к американской макростатистике, поскольку это отражается на долларе, к которому чувствительны котировки драгоценного металла.

"Растущие геополитические и экономические риски мало помогают тому, чтобы привлечь спрос в качестве актива-убежища, выбор по-прежнему падает на доллар США", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков Australia & New Zealand Banking Group. Традиционно золото выступает как надежный актив и инфляционный хедж. На прошлой неделе его цена достигла двухлетнего минимума.