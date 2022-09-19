МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Медь дешевеет в понедельник утром на фоне укрепления доллара к мировым валютам, рынки следят за сигналами от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Медь слабо дешевеет на противоречивых факторах

По состоянию на 7.49 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,44%, до 3,5258 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 7 762 долларов, алюминия — снизилась на 1,32%, до 2 277 долларов, цинка — на 1,04%, до 3 153,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 109,02 пункта, при этом к евро и иене доллар дорожает на 0,2%. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.

Главным событием недели является заседание Федрезерва, которое запланировано на 20-21 сентября. Ожидается, что по итогу ключевая ставка будет повышена в пятый раз подряд. По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, как было решено дважды летом, до 3-3,25% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает курс американской валюты.