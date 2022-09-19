Цена на медь снижается укреплении доллара
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Медь дешевеет в понедельник утром на фоне укрепления доллара к мировым валютам, рынки следят за сигналами от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,44%, до 3,5258 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 7 762 долларов, алюминия — снизилась на 1,32%, до 2 277 долларов, цинка — на 1,04%, до 3 153,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 109,02 пункта, при этом к евро и иене доллар дорожает на 0,2%. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.
Главным событием недели является заседание Федрезерва, которое запланировано на 20-21 сентября. Ожидается, что по итогу ключевая ставка будет повышена в пятый раз подряд. По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, как было решено дважды летом, до 3-3,25% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает курс американской валюты.
https://1prime.ru/commodities/20220919/838159915.html