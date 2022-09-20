МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Золото несколько дорожает во вторник утром, торгуясь на уровне 1680 долларов за тройскую унцию, поддерживает стоимость некоторое ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Россиян предупредили, почему держать доллары и евро на руках все опаснее

По состоянию на 8.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,6 доллара, или на 0,15%, до 1 680,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,65%, до 19,483 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 109,64 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным при покупке в другой валюте.

В целом рынки проявляют осторожность перед заседанием Федрезерва, мероприятие пройдет 20-21 сентября, по итогу центробанк объявит решение по ставке. По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.

"Золото демонстрирует устойчивость перед решением ФРС по ставке", — сказал агентству Блумберг исполнительный председатель Yamana Gold Inc. Питер Маррон (Peter Marrone).

Стоимость драгоценного металла зависит от сигналов со стороны ФРС, поскольку это отражается на долларе, к которому чувствительны котировки золота.