МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается, инвесторы оптимистично настроены по поводу перспектив спроса, поскольку Китай начал ослаблять карантинные ограничения, свидетельствуют данные торгов. Китай ввел в эксплуатацию новый участок газопровода для "Силы Сибири"

По состоянию на 8.46 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,39%, до 3,5395 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,11%, до 7 753,5 доллара, алюминия — на 1,14%, до 2 251 доллара, цинка — на 0,41%, до 3 140,5 доллара.

Китай, который является крупнейшим потребителем меди, начал ослаблять коронавирусные ограничения, что поддержало ожидания по перспективам спроса на этот промышленный металл.

В то же время в целом трейдеры проявляют осторожность перед началом заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 20-21 сентября. Аналитики прогнозируют, что по итогу регулятор повысит ключевую ставку. Решение ФРС может отразиться на курсе доллара, что влияет на спрос на сырьевые товары.