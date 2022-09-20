Медь дорожает до 3,54 доллара за фунт в ожидании повышения спроса на этот металл в Китае
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается, инвесторы оптимистично настроены по поводу перспектив спроса, поскольку Китай начал ослаблять карантинные ограничения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,39%, до 3,5395 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,11%, до 7 753,5 доллара, алюминия — на 1,14%, до 2 251 доллара, цинка — на 0,41%, до 3 140,5 доллара.
Китай, который является крупнейшим потребителем меди, начал ослаблять коронавирусные ограничения, что поддержало ожидания по перспективам спроса на этот промышленный металл.
В то же время в целом трейдеры проявляют осторожность перед началом заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 20-21 сентября. Аналитики прогнозируют, что по итогу регулятор повысит ключевую ставку. Решение ФРС может отразиться на курсе доллара, что влияет на спрос на сырьевые товары.
https://1prime.ru/commodities/20220920/838177156.html