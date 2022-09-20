МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цена на золото умеренно опускается во вторник, рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Швейцария импортировала более пяти тысяч тонн российского золота

По состоянию на 18.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,15 доллара, или на 0,31%, до 1 673,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,78%, до 19,207 доллара за унцию.

В среду ожидается очередное заседание Федрезерва США. Инвесторы полагают, что американский регулятор будет повышать ключевую ставку. Так, по данным CME Group, 84% аналитиков ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.

Сигналы от ФРС отражаются на курсе доллара, а следовательно и на стоимости золота. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится золото для покупки в другой валюте. Уменьшение спроса вызывает снижение цены на драгоценный металл. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 110 пунктов, располагаясь близко к двадцатилетним максимумам.

"Это был тяжелый месяц для драгоценного металла из-за укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций. После падения (стоимости золота — ред.) ниже психологического уровня в 1700 долларов (за тройскую унцию — ред.) на прошлой неделе, кажется, что "медведи" выиграли битву в сентябре", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).