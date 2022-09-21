МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в среду утром, торгуясь на уровне 1670 долларов за тройскую унцию, рынки ожидают итоги заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Курс доллара к мировым валютам слабо меняется

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или на 0,04%, до 1 670,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,49%, до 19,277 доллара за унцию.

Несколько сдерживает золото укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 110,27 пункта, вернувшись к уровню выше 110 пунктов. Во вторник индекс вырос на 0,6%. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Главным событием недели является заседание Федрезерва. Вечером в среду регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем выступит его председатель Джером Пауэлл, от которого рынки будут ждать сигналов о дальнейших мерах ФРС. ФРС США рассмотрит повышение учетной ставки

По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Такими темпами ставка была повышена летом дважды, в целом же повышение сентября может стать пятым подряд. Мировые центробанки склонны повышать ставки для борьбы с высокой инфляцией, что, в то же время, усилило опасения рынков по поводу перспективы рецессии.

Политика повышения ставки ФРС заметно поддержала доллар в последние месяцы — в начале марта, до первого повышения в году, индекс составлял примерно 97 пунктов, а золото торговалось на отметке 1950 долларов. Удорожание доллара снизило спрос на золото, которое также является активом-убежищем и инфляционным хеджем.