Фьючерсы на золото снизились в цене до 1670 долларов за унцию в ожидании решений ФРС США
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в среду утром, торгуясь на уровне 1670 долларов за тройскую унцию, рынки ожидают итоги заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или на 0,04%, до 1 670,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,49%, до 19,277 доллара за унцию.
Несколько сдерживает золото укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 110,27 пункта, вернувшись к уровню выше 110 пунктов. Во вторник индекс вырос на 0,6%. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.
Главным событием недели является заседание Федрезерва. Вечером в среду регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем выступит его председатель Джером Пауэлл, от которого рынки будут ждать сигналов о дальнейших мерах ФРС.
По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Такими темпами ставка была повышена летом дважды, в целом же повышение сентября может стать пятым подряд. Мировые центробанки склонны повышать ставки для борьбы с высокой инфляцией, что, в то же время, усилило опасения рынков по поводу перспективы рецессии.
Политика повышения ставки ФРС заметно поддержала доллар в последние месяцы — в начале марта, до первого повышения в году, индекс составлял примерно 97 пунктов, а золото торговалось на отметке 1950 долларов. Удорожание доллара снизило спрос на золото, которое также является активом-убежищем и инфляционным хеджем.
https://1prime.ru/commodities/20220921/838194109.html