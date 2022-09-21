Фьючерсы на медь снизились в цене до 3,492 доллара за фунт в ожидании решения ФРС по ставке
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в среду снижается, внимание трейдеров обращено к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая вечером объявит свое решение по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,16%, до 3,4925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,06%, до 7 758 долларов, алюминия — сократилась на 0,24%, до 2 245,5 доллара, цинка — на 0,38%, до 3 128,5 доллара.
Внимание рынков обращено к заседанию Федрезерва. Регулятор объявит свое решение по ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы. При этом, по данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.
Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости сырьевых товаров, в том числе меди, которые в этом случае становятся менее доступными для покупки в другой валюте. Кроме того, инвесторы опасаются рецессии на фоне ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ для борьбы с инфляцией, что отражается на ожиданиях спроса.
https://1prime.ru/commodities/20220921/838194407.html