МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в среду снижается, внимание трейдеров обращено к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая вечером объявит свое решение по ставке, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к мировым валютам слабо меняется

По состоянию на 8.18 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,16%, до 3,4925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,06%, до 7 758 долларов, алюминия — сократилась на 0,24%, до 2 245,5 доллара, цинка — на 0,38%, до 3 128,5 доллара.

Внимание рынков обращено к заседанию Федрезерва. Регулятор объявит свое решение по ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы. При этом, по данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки в среду на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости сырьевых товаров, в том числе меди, которые в этом случае становятся менее доступными для покупки в другой валюте. Кроме того, инвесторы опасаются рецессии на фоне ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ для борьбы с инфляцией, что отражается на ожиданиях спроса.