МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США во вторник упали до 6-недельного минимума. Причиной этого являются рекордные темпы производства и ожидания ослабления спроса на следующей неделе. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост на торгах среды

Давление на котировки также оказали ожидания дальнейшего сокращения спроса в следующем месяце. СПГ-терминал в Мэриленде будет приостановлен на несколько недель в октябре в связи с техническими работами.

Спрос в США и без того сократился в связи с остановкой работы СПГ-терминала Freeport, из-за которой на внутреннем рынке остается больше газа. В компании ожидают, что работа терминала будет возобновлена в начале-середине ноября.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в США во вторник закрылись падением на 3,5 цента, или на 0,5%, по 7,717 доллара за млн БТЕ. Контракты завершают торги на самом низком с 8 августа уровне третий день подряд. Кроме того, впервые с декабря 2021 года ближайшие фьючерсы на природный газ в США снижались четыре дня подряд.

Несмотря на недавнее снижение, котировки газа за истекший период года подскочили примерно на 107%.

В Европе газ торговался примерно по 56 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 43 доллара.