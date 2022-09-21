МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цены на золото растут в среду после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Это подогрело интерес к золоту как к активу-убежищу, но сильный доллар США и ожидаемое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) ограничивали пространство для дальнейшего роста. Матвиенко предложила увеличить закупки золота у российских добытчиков

Около 10.04 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,7%, по 1673,91 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото прибавили 0,7%, до 1682,60 доллара.

"Пока что ключевые пороговые уровни не проявили себя как сильные поддержки для золота, поэтому в случае повышения ставок ФРС на 100 базисных пунктов котировки могут стремительно опуститься до нового минимума с начала года и упасть ниже 1600 долларов", — считает аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.