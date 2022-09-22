Фьючерсы на золото подешевели до 1670 долларов за унцию после повышения учетной ставки ФРС
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром, торгуясь ниже 1670 долларов за тройскую унцию, рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,8 доллара, или на 0,41%, до 1 668,9 доллара за тройскую унцию. Днем ранее его стоимость достигала 1 661,3 доллара, что является минимумом с апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,48%, до 19,387 доллара за унцию.
Американский регулятор в среду ожидаемо повысил учетную ставку — и снова на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. ФРС также понизила прогноз ВВП США и повысила оценку инфляции на текущий и следующий годы.
Председатель регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ЦБ может пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года. Также он отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране.
Такие комментарии заметно поддержали курс доллара, в результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в среду преодолел уровень в 111 пунктов впервые с 2002 года, в четверг продолжает рост — на 0,85%, до 111,58 пункта. Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.
https://1prime.ru/commodities/20220922/838210174.html