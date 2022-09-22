МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром, торгуясь ниже 1670 долларов за тройскую унцию, рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. ФРС США повысила ставку до 3-3,25%

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,8 доллара, или на 0,41%, до 1 668,9 доллара за тройскую унцию. Днем ранее его стоимость достигала 1 661,3 доллара, что является минимумом с апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,48%, до 19,387 доллара за унцию.

Американский регулятор в среду ожидаемо повысил учетную ставку — и снова на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. ФРС также понизила прогноз ВВП США и повысила оценку инфляции на текущий и следующий годы.

Председатель регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ЦБ может пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года. Также он отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране.

Такие комментарии заметно поддержали курс доллара, в результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в среду преодолел уровень в 111 пунктов впервые с 2002 года, в четверг продолжает рост — на 0,85%, до 111,58 пункта. Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.