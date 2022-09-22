МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг поднимается, инвесторы в целом оптимистично настроены по поводу перспектив спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.

Денежные купюры и монеты США

Доллар торгуется на многолетних максимумах после заседания ФРС

По состоянию на 8.24 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,72%, до 3,4618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 7 690 долларов, алюминия — на 1,91%, до 2 202,5 доллара, цинка — на 0,96%, до 3 098,5 доллара.

Рынки оценивают перспективы спроса на медь со стороны Китая после новостей о том, что власти города Шанхая анонсировали инфраструктурные проекты с общей суммой инвестиций в 1,8 триллиона юаней (почти 260 миллиардов долларов), сообщают СМИ.