МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг поднимается, инвесторы в целом оптимистично настроены по поводу перспектив спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя этого промышленного металла, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется на многолетних максимумах после заседания ФРС

По состоянию на 8.24 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,72%, до 3,4618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,88%, до 7 690 долларов, алюминия — на 1,91%, до 2 202,5 доллара, цинка — на 0,96%, до 3 098,5 доллара.

Рынки оценивают перспективы спроса на медь со стороны Китая после новостей о том, что власти города Шанхая анонсировали инфраструктурные проекты с общей суммой инвестиций в 1,8 триллиона юаней (почти 260 миллиардов долларов), сообщают СМИ.