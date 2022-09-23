МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена на медь опускается в пятницу, инвесторы уходят от риска на опасениях по поводу возможной глобальной экономической рецессии, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару перед статистикой по еврозоне

По состоянию на 8.16 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,44%, до 3,4482 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,13%, до 7 680 долларов, алюминия — выросла на 1,18%, до 2 228,5 доллара, цинка — на 0,26%, до 3 106,5 доллара.

Крупные мировые финансовые регуляторы склонны повышать учётные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что усилило на рынках опасения по поводу возможной рецессии в мире. Поэтому инвесторы уходят от риска, в результате снижаются мировые фондовые индексы, в том числе в США и Азии, и котировки некоторых сырьевых товаров, включая медь.