МИНСК, 24 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в субботу в Нью-Йорке встречу с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром, стороны обсудили ситуацию на рынке калийных удобрений, сообщает пресс-служба белорусского МИД. Белоруссия хочет создать собственные финмеханизмы в рамках ШОС

Шеф белорусской дипломатии провел серию двусторонних встреч на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"Министры обсудили ситуацию на рынке калийных удобрений в связи с односторонними ограничениями, введенными в отношении Беларуси, и ее влияние на глобальную продовольственную безопасность", — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества по различным направлениям, подтвердив нацеленность на дальнейшее укрепление политического диалога, расширение контактов на различных уровнях.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.