МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на 2% на продолжающихся опасениях глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов. Назван новый курс доллара, который выгоден для России

По состоянию на 7.57 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 2,09%, до 3,2992 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 3,22%, до 7 433 долларов, алюминия — на 2,85%, до 2 165 долларов, цинка — на 3,17%, до 3 008 долларов.

Рынки все больше ожидают рецессии в мире из-за повсеместного ужесточения монетарной политики, проводящегося для борьбы с высокой инфляцией.

Инвесторы также предпочитают доллар в качестве надежного актива, а наблюдающееся сейчас укрепление американской валюты до многолетних рекордов добавляет негатива котировкам сырьевых товаров, поскольку они становятся менее доступными обладателям других валют.