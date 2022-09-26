МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на 2% на продолжающихся опасениях глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов.

Доллары

Назван новый курс доллара, который выгоден для России

По состоянию на 7.57 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 2,09%, до 3,2992 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 3,22%, до 7 433 долларов, алюминия — на 2,85%, до 2 165 долларов, цинка — на 3,17%, до 3 008 долларов.

Рынки все больше ожидают рецессии в мире из-за повсеместного ужесточения монетарной политики, проводящегося для борьбы с высокой инфляцией.

Инвесторы также предпочитают доллар в качестве надежного актива, а наблюдающееся сейчас укрепление американской валюты до многолетних рекордов добавляет негатива котировкам сырьевых товаров, поскольку они становятся менее доступными обладателям других валют.