МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром несколько поднимается, оставаясь ниже 1640 долларов за тройскую унцию, днем ранее котировки обвалились до минимального с начала апреля 2020 года уровня, следует из данных торгов. Курс рубля слабо снижается к доллару

По состоянию на 8.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,25 доллара, или на 0,32%, до 1 638,65 доллара за тройскую унцию. Днем ранее минимальная стоимость составляла 1 628,3 доллара — минимум с начала апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,09%, до 18,497 доллара за унцию.

В понедельник на рынках наблюдалась заметная волатильность — опустились фондовые рынки, подешевели золото, нефть и медь, в то время как более надежный доллар укрепился, а курс фунта к доллару упал до исторического минимума. Инвесторы были обеспокоены рисками возможной рецессии на фоне политики мировых ЦБ, которые повышают ставки для борьбы с инфляцией.

"Внимание до сих пор на сильном долларе, и он может продолжить сдерживать драгоценный металл. Настроение остается очень негативным, поскольку дальнейшее повышение ставок для сдерживания инфляции подорвет статус золота как актива-убежища", — сказал агентству Bloomberg директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан (Gnanasekar Thiagarajan). Эксперт считает, что золото будет двигаться к 1550 долларам за унцию в ближайшие недели.

Традиционно золото выступает как актив-убежище и инфляционный хедж, но трейдеры предпочли доллар в качестве надежного актива.

Теперь же доллар несколько снижается, что поддерживает золото. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 113,72 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.