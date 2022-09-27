МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник растет после снижения почти на 2% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля слабо снижается к доллару

По состоянию на 8.42 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,57%, до 3,312 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,23%, до 7 341 доллара, алюминия — на 1,18%, до 2 139 долларов, цинка — на 2,79%, до 2 924 долларов.

По итогам торгов понедельника медь подешевела на 1,8%, за прошлую неделю котировки промышленного металла упали почти на 5%.

Такая динамика была вызвана массовым отказом инвесторов от риска на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мировой экономики.