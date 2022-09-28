МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Золото дешевеет в среду утром, цена находится чуть выше 1630 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Нефть дешевеет на росте запасов в США

По состоянию на 8.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,05 доллара, или на 0,31%, до 1 631,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,11%, до 18,133 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,52%, до 114,7 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время увеличивается и доходность госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 3,984% с уровня прошлого закрытия в 3,963%. При этом показатель достиг ровно 4%, впервые с октября 2008 года. Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Сырьевые стратеги TD Securities ожидают, что цены на золото опустятся ниже 1 600 долларов на следующей стадии цикла повышения ставок, поскольку трейдеры закладывают вероятность того, что высокие ставки будут сохраняться в течение какого-то времени, пишет агентство Блумберг.