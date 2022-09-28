МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цена на медь снижается третий день подряд, в среду утром она в минусе почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на "ястребиных" настроениях ФРС

По состоянию на 8.47 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,81%, до 3,267 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 7353 долларов, алюминия – снизилась на 1,19%, до 2114 долларов, цинка — на 2,14%, до 2861,5 доллара.

Мировые рынки по-прежнему обеспокоены перспективами экономики в период агрессивного повышения учётных ставок и высокого уровня инфляции. В связи с этим наблюдается отказ инвесторов от риска – так, фондовые рынки Азии в среду падают, фьючерсы на индексы США также торгуются в минусе.

Доллар же, напротив, укрепляется к ряду мировых валют. Это оказывает дополнительное давление на стоимость промышленного металла, поскольку он становится менее выгодным для держателей другой валюты.