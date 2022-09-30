МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, но по итогам всего заканчивающегося сегодня третьего квартала может показать снижение, как и во втором квартале, а совокупное удешевление драгметалла за эти полгода может превысить 15%, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне роста доходности госбондов США

По состоянию на 9.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 6 долларов, или на 0,36%, до 1674,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,1%, до 18,915 доллара за унцию.

А с начала июля котировки драгоценного металла упали на 7,5%. И при отсутствии резких изменений динамики золото продемонстрирует второе квартальное снижение подряд (в предыдущем квартале оно подешевело на 7,7%).

Во многом такая динамика была обусловлена большей популярностью доллара (и американского госдолга) в качестве "кризисных" сбережений. Также рыночные игроки склонны продавать финансовые инструменты и придерживать ликвидность у себя.

"Инвесторы все еще больше склоняются к наличным, а не к золоту. Пока экономические данные из США показывают устойчивость… будет сложно указывать на то, что цены на золото достигли дна", — цитирует агентство Блумберг аналитика Oanda Эдварда Мою (Edward Moya).