МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром стабильна на уровне в 1670 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Доллар несколько укрепляется к основным мировым валютам

По состоянию на 8.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,95 доллара, или на 0,06%, до 1 672,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,01%, до 19,422 доллара за унцию.

На прошлой неделе золото подорожало почти на 1,8%, цена поднялась с 1 656 долларов до 1 685 долларов на фоне снижения курса доллара. Золото дешевеет при этом с апреля ежемесячно, за это время металл потерял 14% стоимости, цена по состоянию на конец марта составляла более 1 950 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) неделей ранее сократился на 1%, до 112,1 пункта со 113,2 пункта. Более дешевый доллар поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Улучшение прогноза по Китаю и вероятность снижения доходности госбондов США могут поддерживать цены на золото", — сказал агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан (Gnanasekar Thiagarajan).