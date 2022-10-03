МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник растет, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота остается стабильной в рамках торгов

По состоянию на 8.57 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,5%, до 3,4053 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,24%, до 7 560 долларов, алюминия — снизилась на 1,59%, до 2 162 долларов, цинка — поднялась на 1,31%, до 2 968 долларов.

В целом на стоимость промышленного металла продолжают влиять базовые факторы. В то время как фондовые биржи Китая остаются в понедельник закрытыми в связи с длинными выходными, инвесторы более оптимистично настроены по поводу перспектив вокруг китайской экономики.

КНР является крупнейшим потребителем меди, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса на медь.