МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Золото во вторник утром дорожает, цена закрепилась выше 1700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к иене и дешевеет к евро

По состоянию на 7.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,85 доллара, или на 0,4%, до 1 708,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,53%, до 20,905 доллара за унцию.

Поддержало котировки снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) опускалась до 3,615% с уровня прошлого закрытия в 3,651%, в начале торгов понедельника показатель превышал 3,8%.

Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику. В результате в понедельник золото подорожало на 2,3% — с 1 670 долларов до 1 710 долларов.