МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник уверенно поднимается, свидетельствуют данные торгов. Котировки поддерживает ослабление доллара, при этом объем торгов снижен из-за длинных выходных в Азии. Доллар укрепляется к иене и дешевеет к евро

По состоянию на 8.02 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64%, до 3,4407 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,69%, до 7 508 долларов, алюминия — выросла на 2,66%, до 2 219,5 доллара, цинка — уменьшилась на 0,25%, до 2 960,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 111,62 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся более доступными при покупке в другой валюте.

Объем торгов при этом снижен, поскольку фондовые рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем.