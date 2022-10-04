МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT в понедельник снизились на фоне фиксации прибыли после роста до 3-месячного максимума в пятницу, говорят трейдеры. Украина экспортировала 5,5 миллиона тонн продукции в рамках зерновой сделки

Тем не менее сохраняются опасения относительно предложения пшеницы.

Фьючерсы на сою закрылись с повышением, хотя в ходе сессии они падали до примерно 2-месячного минимума. В пятницу соя резко снизилась в цене после выхода ежеквартального отчета Минсельхоза США по запасам.

"Цены несколько стабилизировались после сильного падения в пятницу", — отметил Томм Фиценмайер, аналитик Summit Commodity Brokerage.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT в понедельник закрылись с понижением на 9 1/2 цента, по 9,12 доллара за бушель. В ходе торгов котировки росли до 9,38 3/4 доллара. В пятницу цены поднимались до 9,45 3/4 доллара, максимума с 29 июня.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT закрылись с повышением на 3 1/4 цента, по 6,80 3/4 доллара за бушель. Соя выросла в цене на 9 1/4 цента, до 13,74 доллара после падения до 13,61 1/4 доллара, минимума с 4 августа.

Минсельхоз США в пятницу заявил, что урожай пшеницы в Штатах в 2022 году оказался ниже, чем ранее прогнозировалось. В министерстве опустили оценку урожая до 1,650 млрд бушелей, что ниже ожиданий аналитиков. Закупки зерна в госфонд России превысили 32 тысячи тонн 3 октября

Кроме того, по данным Минсельхоза, объем запасов кукурузы в США оказался ниже прогнозов, а объем запасов сои превысил оценки. Более высокие, чем ожидалось, запасы оказали давление на рынок сои, который и без того столкнулся с растущей конкуренцией со стороны производителей из Южной Америки.

После завершения торгов понедельника Минсельхоз США обнародовал отчет о ходе полевых работ. По оценкам министерства, сбор урожая кукурузы в США завершен на 20%, а сои — на 22%. Аналитики полагали, что уборка кукурузы и сои была завершена на 22% и 20% соответственно.

"Котировкам сои будет трудно демонстрировать устойчивое ралли, поскольку урожай сои в США хороший, а в Южной Америке производство этой культуры может достичь рекордного максимума", — добавил Фиценмайер.