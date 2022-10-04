МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги вторника ростом на 1,3%, остановились чуть ниже отметки в 1750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ

Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии опускались до 1618 долларов за тысячу кубометров (-6,2%), что стало минимумом торгов. Последний раз цены снижались до этого уровня 21 июля. Практически весь день фьючерсы торговались в минусе, однако в приближении закрытия перешли к росту. Максимально котировки достигали 1793,2 доллара за тысячу кубометров (+3,9%). Цена закрытия составила 1748,4 доллара (+1,3%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1725,3 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе средняя расчетная цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.