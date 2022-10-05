МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром слабо снижается, при этом дальнейшее движение его стоимости может определиться после выхода данных о рынке труда в США, свидетельствуют результаты торгов и комментарий аналитика. Доллар укрепляется к евро перед выходом макростатистики

По состоянию на 7.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,25 доллара, или на 0,19%, до 1 727,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,08%, до 20,872 доллара за унцию.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг отчета о рынке труда в США, который будет опубликован в пятницу. Рынки ждут, что уровень безработицы в стране в сентябре остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

"Пока отчет о числе этих занятых не покажет… результата, золото должно оставаться с поддержкой и может протестировать уровень в 1 750 долларов за унцию", — приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).