МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром несколько поднимается, удерживая рост вторника, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к евро перед выходом макростатистики

По состоянию на 8.13 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,21%, до 3,5025 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Во вторник медь подорожала на 2,4%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,8%, до 7 718 долларов, алюминия — на 5,79%, до 2 348 долларов, цинка — на 2,92%, до 3 047 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее упал на 1,4% — со 111,75 пункта до 110,2 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе на медь, которые в этом случае становятся более доступными при покупке в другой валюте.

Рынки продолжают следить за базовыми факторами рынка, в том числе за перспективами спроса на фоне рисков мировой рецессии. При этом фондовые рынки Китая, основного потребителя меди, остаются закрыты в связи с длинными выходными, в результате объем торгов снижен.