МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром остается выше 1 730 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет к основным мировым валютам

По состоянию на 8.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,9 доллара, или на 0,63%, до 1 731,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,69%, до 20,892 доллара за унцию.

Стоимость золота несколько корректируется после снижения в среду, однако ему так и не удается после многодневного роста преодолеть отметку в 1 740 долларов.

"Золото приостановило ралли, поскольку "ястребиные" комментарии представителей ФРС поддержали доллар и доходность гособлигаций США", — сказал агентству Блумберг старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Nova Автар Санду (Avtar Sandu). Эксперт отметил, что сильный физический спрос со стороны трейдеров и ювелиров в преддверии Дивали и фестивалей в Индии может дать ценам на золото поддержку.

Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание запланировано на начало ноября. В пятницу будет опубликована статистика по безработице, которая может дать подсказки о темпах повышения ставки. По данным CME Group, 65% аналитиков прогнозируют повышения вновь на 75 базисных пунктов — до 3,75-4%, а остальные 35% — на 50 базисных пунктов.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по ставке и к американской макростатистике, поскольку это отражается на долларе, что влияет на котировки драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, а это делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.