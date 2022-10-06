МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром поднимается, свидетельствуют данные торгов, с начала недели металл подорожал уже почти на 5%. Доллар слабеет к основным мировым валютам

По состоянию на 8.30 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,81%, до 3,5717 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,5%, до 7 679,5 доллара, алюминия — выросла на 0,17%, до 2 352 долларов, цинка — опустилась на 0,1%, до 3 044 долларов.

Рост цены на медь с начала недели — 4,7%.

Трейдеры обращают внимание на базовые факторы рынка. Так, инвесторы оценили данные о снижении добычи меди.

В то же время участники торгов более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя меди. Такие ожидания поддерживаются масштабными инфраструктурными проектами в стране, а также данными о росте импорта.