Фьючерсы на медь выросли в цене до 3,57 доллара за фунт, подорожав с начала недели на пять процентов
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром поднимается, свидетельствуют данные торгов, с начала недели металл подорожал уже почти на 5%.
По состоянию на 8.30 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,81%, до 3,5717 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,5%, до 7 679,5 доллара, алюминия — выросла на 0,17%, до 2 352 долларов, цинка — опустилась на 0,1%, до 3 044 долларов.
Рост цены на медь с начала недели — 4,7%.
Трейдеры обращают внимание на базовые факторы рынка. Так, инвесторы оценили данные о снижении добычи меди.
В то же время участники торгов более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя меди. Такие ожидания поддерживаются масштабными инфраструктурными проектами в стране, а также данными о росте импорта.
https://1prime.ru/commodities/20221006/838375041.html