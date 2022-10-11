МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром снижается, находясь ниже 1 670 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Стоимость доллара к основным мировым валютам растет

По состоянию на 7.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,7 доллара, или на 0,34%, до 1 669,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,06%, до 19,407 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 113,42 пункта. Более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Внимание рынков обращено к данным из США. В среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол сентябрьского заседания, в котором инвесторы надеются найти подсказку по дальнейшей политике регулятора, а также оценку экономической ситуации.

В четверг станет известна статистика по годовой инфляции в США. Аналитики ждут ее замедления до 8,1% с 8,3% в августе. Рост цен может продемонстрировать снижение третий месяц подряд, при этом с начала года показатель не опускался ниже 7,5% при целевом уровне в 2%.

Аналитики в целом не закладывают вероятность того, что темпы повышения ставки могут быть замедлены. По данным CME Group, 78% экспертов прогнозируют повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Такими же темпами ставка была повышена в июне, июле и сентябре. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для золота.