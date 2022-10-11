МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник уменьшается, свидетельствуют данные торгов. Золото торгуется ниже 1670 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 7.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,68%, до 3,4147 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,62%, до 7 578,5 доллара, алюминия — снизилась на 1,7%, до 2 260 долларов, цинка — на 0,92%, до 2 964 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 113,43 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.

Рост курса доллара связан с ожиданиями вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания, который может дать подсказки рынкам по дальнейшей политике регулятора. В четверг выйдет статистика по годовой инфляции в США за сентябрь, которая может показать замедление третий месяц подряд. Все эти факторы влияют на курс доллара, к которому чувствительны котировки меди.