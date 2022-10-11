Фьючерсы на медь снизились в цене на 0,68 процента и достигли 3,41 доллара за фунт
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник уменьшается, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,68%, до 3,4147 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,62%, до 7 578,5 доллара, алюминия — снизилась на 1,7%, до 2 260 долларов, цинка — на 0,92%, до 2 964 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 113,43 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.
Рост курса доллара связан с ожиданиями вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания, который может дать подсказки рынкам по дальнейшей политике регулятора. В четверг выйдет статистика по годовой инфляции в США за сентябрь, которая может показать замедление третий месяц подряд. Все эти факторы влияют на курс доллара, к которому чувствительны котировки меди.
https://1prime.ru/commodities/20221011/838419927.html