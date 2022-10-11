МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе торгуются утром вторника чуть ниже расчетной цены накануне, около 1535 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Petrobras снизит цены на газ для дистрибьютеров с 1 ноября

Торги вторника ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF открыли снижением на 2,8%, чуть выше 1500 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.40 мск цена газа в Европе составляла 1534 доллара (-0,8%). Динамика приводится от расчетной цены понедельника, предыдущего торгового дня, — 1545,8 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.