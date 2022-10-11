МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам января-сентября 2022 года вырос на 7,1% и составил 21,11 миллиона тонн, сообщается на сайте биржи. Цены на нефть снижаются на опасениях вокруг рецессии

"Идет дальнейший рост в ключевой секции "Нефтепродукты", где объем торгов составил 21,110 миллиона тонн, что на 7,1% больше по сравнению с тем же показателем 2021 года, при этом оборот вырос до 1,032 триллиона рублей (+5,3% к 9 месяцам прошлого года)", — говорится в сообщении.

Доля реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ (с учетом сжиженного углеводородного газа для автотранспорта и бытовых нужд) от объема их поставок на внутренний рынок в январе-августе составила 25,3%. В августе соответствующий показатель был равен 26,6%.

В том числе за эти три квартала выросли продажи бензина "Регуляр-92" до 4,634 миллиона тонн, на 2,1%, реализация бензина "Премиум-95" также поднялась на 2,1%, до 2,644 миллиона тонн; продажи авиационного керосина составили 959 тысяч тонн, что на 38,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "СПБ биржа" добавит на торги 42 акции с листингом в Гонконге

Объем реализации сжиженных углеводородных газов составил 1,349 миллиона тонн, увеличившись на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также в секции "газ природный" реализовано 3,9 миллиарда кубометров, в том числе в третьем квартале — 2,5 миллиарда кубометров, что на 33,9% больше показателя аналогичного квартала прошлого года. Оборот торгов в денежном выражении составил 15,118 миллиарда рублей.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.