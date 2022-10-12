МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российская медь, которую отказываются покупать некоторые потребители, с середины сентября скапливается в больших объемах на складах Лондонской биржи металлов (LME) в Германии, Нидерландах и Тайване, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Минприроды зафиксировало рост разведанных запасов меди и золота

Как отмечается в сообщении, это происходит даже несмотря на то, что западные страны не вводили ограничений против российских металлов.

"Многие потребители, но не все, не хотят (покупать) российскую медь… Либо они самостоятельно вводят санкции, либо их клиенты говорят, что не хотят (видеть) российскую медь в своей продукции", — приводит агентство слова источника, который не назвал конкретных компаний.

По информации агентства, запасы меди на складах биржи выросли более чем на 40% с 15 сентября и составляют 145 525 тонн, что является не столь высоким показателем, поскольку объем производства рафинированной меди в мире в этом году должен составить 25 млн тонн. Однако, если тенденция сохранится и большая часть меди на складах LME будет российской, то у биржи могут возникнуть проблемы, пишет агентство со ссылкой на источники.