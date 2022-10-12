Стоимость алюминия на Лондонской бирже резко выросла
Стоимость алюминия резко выросла на фоне возможного запрета США на импорт металла из России
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость алюминия на Лондонской бирже подскакивает почти на 5% после сообщений о том, что США рассматривают введение запрета на импорт этого металла из России, следует из данных торгов.
На Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 20.00 стоимость тонны алюминия росла на 4,83%, до 2344 долларов. До появления новостей о возможном введении санкций со стороны США в отношении РФ по этому металлу цены на алюминий находились на уровне 2200 долларов за тонну.
Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, что США рассматривают возможность введения запрета на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций.
По данным агентства, США изучают три варианта закрытия рынка для российского алюминия – прямой запрет на поставки, повышение ввозных пошлин до запретительного уровня и санкции против "Русала".