МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость алюминия на Лондонской бирже подскакивает почти на 5% после сообщений о том, что США рассматривают введение запрета на импорт этого металла из России, следует из данных торгов. Цены на алюминий превысили 2400 долларов за тонну на фоне новых ограничений

На Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 20.00 стоимость тонны алюминия росла на 4,83%, до 2344 долларов. До появления новостей о возможном введении санкций со стороны США в отношении РФ по этому металлу цены на алюминий находились на уровне 2200 долларов за тонну.

Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, что США рассматривают возможность введения запрета на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций.

По данным агентства, США изучают три варианта закрытия рынка для российского алюминия – прямой запрет на поставки, повышение ввозных пошлин до запретительного уровня и санкции против "Русала".